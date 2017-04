Ai-je réussi mon carême ?

Carême

Sophie de Villeneuve : Vous écrivez dans votre livre un beau passage sur le carême. Or chaque année après Pâques , nous nous demandons si nous avons fait un bon carême. Peut-on rater son carême ?

A. C. : Je ne sais pas si on peut le rater, je ne sais pas non plus si on peut le réussir. Si on fait du carême un effort héroïque, on a tout raté. La vie spirituelle n’est pas un jeu vidéo dans lequel on passe de niveau en niveau, en maîtrisant les données du jeu. La vie spirituelle consiste à laisser faire l’Esprit saint en nous. On maîtrise pas ce processus. On s’y ouvre, on le reçoit, on l’attend, mais on ne le dirige pas. De plus, la vie spirituelle est rarement linéaire. De ce fait, le carême est un temps d’effort, où l’on essaie de remettre les choses à leur place et de se recentrer sur l’essentiel.

C’est bien de prendre de bonnes résolutions ?

A. C. : C’est très bien, si on ne fait pas de ces résolutions le moyen de mériter Dieu. On ne mérite jamais Dieu, comme Jésus le rappelle aux pharisiens. Si le carême est l’occasion pour nous de devenir des pharisiens, on l’aura pour le coup totalement raté. Je raconte dans mon livre une anecdote sur les pères du désert , ces premiers moines du désert égyptien, qui m’a beaucoup marqué, pour le carême comme pour le reste. C’est l’histoire d’un novice qui va trouver un vieux moine et lui dit : « Abba, père, je perds mes journées, je ne sers à rien. » Le vieux moine lui répond : « Même quand je perds mes journées, je rends grâce. » Même quand on a l’impression de perdre ses journées, de piétiner, de ne pas grandir dans la vie spirituelle, remettre cette difficulté à Dieu et la vivre avec lui, c’est déjà renverser la difficulté, c’est l’utiliser pour revenir à Dieu, comme, pour une prise de judo, vous utilisez la force de votre adversaire dirigée contre vous. Le drame des moments difficiles, c’est quand on se dit que l’on n’est pas digne de Dieu, que l’on n’est pas à la hauteur. Alors on s’éloigne de lui, on se dit : « Je reviendrai quand j’aurai fait mes exercices, quand je présenterai bien et qu’il pourra m’aimer. »

Le carême n’est donc pas un exercice de vertu.

A. C. : Au contraire. Au pire moment du péché, du mal, on peut utiliser ce mal pour revenir à Dieu et lui dire : « Seigneur, j’ai absolument besoin de toi, viens à mon secours. »

Donc finalement, on ne peut pas rater son carême ?

A. C. : On peut le rater si on le vit en pharisien, dans la contemplation de ses vertus héroïques. Si le carême nous centre sur nous, il est raté. Si nous ne sommes pas parvenus à tenir nos résolutions et que cela nous humilie, nous pouvons utiliser l’humiliation pour vivre la vertu d’humilité et revenir à Dieu. Si notre regard sur nos faiblesses et nos difficultés nous amène à revenir à Dieu, nous n'aurons certainement pas raté notre carême.

Pendant le carême, on parle beaucoup d’ascèse . L’ascèse ne fait-elle pas partie de notre vie de tous les jours, et pour vous qui êtes religieux encore davantage ?

A. C. : L’ascèse, c’est l’effort qu’il faut fournir pour se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux, sur la joie véritable, sans se laisser distraire par tout ce qui brille autour. L’ascèse véritable est donc quelque chose d’assez joyeux, parce qu’on se recentre sur ce qui nous fait vivre, sur nos désirs les plus profonds en laissant de côté les désirs annexes ou les fantaisies qui nous traversent l’esprit.

Mais nous avons parfois du mal à savoir quels sont nos désirs les plus profonds…

A. C. : Cela demande un peu de temps, d’attention à soi, à qui on est. On cite souvent le début d’une phrase de Bernanos dans le Journal d’un curé de campagne qui dit : « La grâce, c’est de s’oublier ». Mais on occulte la suite qui dit : « Mais si tout orgueil en nous était éteint, la grâce des grâces serait de s’aimer soi-même comme n’importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ ». Ce n’est pas en ne faisant pas attention à qui nous sommes que nous allons trouver Dieu. Nous avons à rencontrer Dieu dans notre chair, dans notre vie telle qu’elle est, non telle que nous aimerions qu’elle soit. Nous avons à habiter cette vie-là, ce qui demande un peu d’attention à soi, pour se connaître.

Comment faire ? Cela passe-t-il par la réflexion, par une relecture de vie ?

A. C. : Quand vous priez, de quoi parlez-vous à Dieu ? Beaucoup de gens me disent que quand ils prient, il ne se passe rien. Mais bien souvent, les gens ne sont pas là quand ils prient. Ils voient à leur place un petit saint de plâtre un peu sulpicien, sans défaut, sans désirs inavouables, sans colère, sans jalousie… Comment voulez-vous avancer avec Dieu si vous n’êtes pas là ? Il arrive que nos soucis, nos difficultés, notre colère et même notre colère contre Dieu soient notre manière d’être là. Si on les présente à Dieu, on peut commencer à avancer. Sinon, c’est comme demander à un chirurgien de vous soigner sur une photo qui vous montre en bonne santé ! Suis-je capable de présenter à Dieu ce qui ne va pas et qui selon moi pourrait lui déplaire ? Nous ne sommes pas là pour plaire à Dieu, mais pour être nous-mêmes. Prier, c’est être soi-même avec Dieu, c’est faire aussi un acte de confiance. C’est savoir que Dieu m’aime infiniment comme je suis, ce qui ne veut pas dire qu’il ne veut pas m’aider à progresser pour devenir encore plus moi-même. Mais son amour est inconditionnel, il n’attend pas que je sois le premier de la classe et bien gentil pour m’aimer.

La vraie prière, c’est donc celle que l’on adresse à Dieu avec toutes nos limites, tous nos défauts, toutes nos imperfections ?

A. C. : Dieu nous a faits pour l’infini, mais cet infini prend naissance précisément dans nos limites, quand nous acceptons de n’être que nous-mêmes, et non Thérèse d’Avila ou Jean Paul II, quand nous acceptons que notre vie ait des limites. C’est alors qu’on peut s’ouvrir à l’infini véritable, c’est-à-dire à la présence de Dieu dans notre vie.

C’est donc en étant vraiment soi-même qu’on peut réussir son carême ?

A. C. : En étant soi-même, en occupant cette terre promise qu’est notre chair, dans laquelle Dieu nous attend.

Vous êtes religieux dominicain au couvent du Caire, en Egypte. Comment pouvez-vous vivre cette ascèse, cette présence à vous-même dans un milieu si différent ?

A. C. : Les relations humaines ne sont jamais si différentes, et la vie communautaire est une forme de vie assez simple, dans laquelle on est devant ses propres sentiments et ceux des autres, c’est une école de la charité.

La vie communautaire est-elle une forme d’ascèse ?

A. C. : Bien sûr. C’est une ascèse joyeuse. On doit apprendre à aimer ses frères que l’on n’a pas choisis, et qui sont réellement aimables. On ne les aime pas par devoir, ce qui serait triste, mais parce qu’on découvre en vivant avec eux qu’ils sont aimables. Comme le dit souvent saint Jean dans ses lettres, si on n’aime pas les hommes que l’on voit, comment peut-on aimer Dieu qu’on ne voit pas ? C’est formidable de vivre avec des frères qui sont, comme vous et moi, des icônes véritables de Dieu, qui sont à son image.

Vivre ensemble entre frères, c’est déjà faire un bon carême ?

A. C. : Oui. De plus, nous décidons ensemble de ce que nous voulons vivre pendant le carême, et même si nous prenons des résolutions personnelles, toute une partie du carême est vécue de manière communautaire. Il faut accepter ce que la communauté décide. Ce que proposent les autres sera peut-être moins héroïque que je ne le souhaiterais, mais il sera peut-être plus exigeant au fond pour moi de me plier à une décision commune.