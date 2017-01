Encore Noël ! Pourquoi les mêmes fêtes tous les ans ?

Liturgie

Marc Fassier, prêtre, responsable de la formation du diocèse de Saint-Denis, explique pour la liturgie revient d'année en année, et comment elle peut toujours, malgré la répétition des temps et des fêtes, nous surprendre d'une incroyable manière. Diffusé sur Radio Notre-Dame dans l'émission "Mille questions à la foi" . Publié le 21 décembre 2016.

Sophie de Villeneuve : Un auditeur de croire.com nous écrit : « Encore Noël ! Pourquoi la liturgie est-elle si répétitive ? Quel bienfait spirituel y a-t-il à célébrer régulièrement les mêmes fêtes ? » Trouvez-vous la question incongrue ?

M. F. : Il est vrai que le temps liturgique revient chaque année avec les mêmes fêtes. Car le temps de Noël s'inscrit dans le calendrier liturgique par rapport à un temps cosmique, celui des révolutions du soleil et des astres. C'est toute la création qui doit parvenir à son achèvement dans le salut. Pour que le mystère de Noël soit accueilli, il doit être rappelé de manière répétitive, comme dans l'éducation. C'est en accueillant année après année le mystère de Noël qu'on peut le vivre vraiment.

Vous voulez dire qu'on le vit de mieux en mieux chaque année, et même parfois différemment ?

M. F. : La liturgie se répète, non pour la routine, mais au contraire pour nous inviter à nous laisser surprendre. On peut se laisser surprendre par la Parole de Dieu, par le rite, et cela peut arriver à tout moment. La conversion de Claudel en est un exemple. Il l'a vécue justement un jour de Noël, derrière un pilier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Claudel écrit : « J'assistais avec un plaisir médiocre à la messe de Noël ». Et il explique que comme il n'avait rien d'autre à faire, il est retourné à la cathédrale pour les vêpres, ce qui est aussi très routinier. « Pendant le Magnificat, je fus saisi, je crus, j'adhérai de tout mon être qui en était soulevé, ce fut l'expérience déterminante de ma vie », écrit-il.

Donc dans la répétition dont se plaint notre internaute, il peut y avoir une forme de nouveauté inattendue ?

M. F. : Oui, une nouveauté radicale qui nous est donnée comme une révélation, comme une évidence que la présence de Dieu se donne à moi au cœur du mystère de Noël. L' Incarnation qui se vit à Noël n'est pas un événement qui date d'il y a deux mille ans, ni une jolie fête que l'on répète chaque année, c'est Dieu lui-même qui se donne à son peuple, à moi, et qui vient transformer ma vie pour une nouvelle naissance.

Ce n'est donc pas simplement un rappel ?

M. F. : Toute liturgie est une actualisation du mystère qu'elle célèbre, pour que nos vies en soient transformées. Si Noël, depuis deux mille ans, avait vraiment été accueilli, le Prince de la Paix aurait vaincu toutes nos guerres. Nous avons toujours et encore à accueillir cette radicale nouveauté du Prince de la Paix qui vient se révéler aux hommes pour qu'ils fassent la paix entre eux.

C'est donc une bonne chose que tous les ans la liturgie nous fasse revivre le temps de l'Avent, de Noël…

M. F. : Ce n'est pas facile à vivre car notre société aime la nouveauté permanente. Or la liturgie n'est pas de cet ordre-là. C'est d'ailleurs peut-être une bonne nouvelle pour notre temps. La liturgie participe à la structuration de l'individu. Quand on court sans cesse après la nouveauté et la performance, on se fatigue. La liturgie nous invite à nous reposer dans le mystère de Dieu, à l'accueillir dans nos vie. Loin de l'injonction permanente d'être autonome, elle nous invite à l'hétéronomie, à accueillir l'œuvre de Dieu en nous. C'est très reposant !

Et de même pour toutes les fêtes qui nous sont données chaque année. Cela fait partie d'une sorte d'entraînement, d'approfondissement de la foi ?

M. F. : Noël en effet est orienté vers Pâques . La liturgie est aussi liée au temps des saisons et en période de Noël les jours sont courts, il fait froid, on est fatigué… A Noël, le Soleil de Justice vient nous visiter (une référence au cantique de Zacharie). Voilà une nouveauté à accueillir, puis à Pâques avec le printemps qui arrive. Le 24 juin, c'est la saint Jean Baptiste qui a dit : « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». C'est l'époque où les jours commencent à diminuer. Il y a une répétition des saisons, et en même temps du mystère de la foi, non pour entrer dans une routine, mais dans le mystère du salut que le temps liturgique décrit. Naître dans le Christ, ressusciter avec le Christ, accueillir l'Esprit saint à la Pentecôte , c'est en effet une sorte d'entraînement.

Comment faire pour sentir que la liturgie n'est pas si répétitive que le dit notre internaute ?

M. F. : On peut se mettre en condition en se demandant, quand on va à la messe, quelle surprise on va y trouver. Nous les prêtres qui devons par exemple faire des homélies sur les mêmes textes qui reviennent régulièrement, pouvons accueillir ces textes comme une radicale nouveauté. Je me laisse surprendre en les accueillant avec les événements qui se sont produits dans ma vie depuis que je les ai lus pour la dernière fois, et qui vont résonner avec le mystère de la liturgie. Notre vie évolue avec l'âge. Avec l'âge, on ne vivra pas la liturgie de la même manière. Peut-être certains auront-ils la révélation ultime de leur vie à 90 ans, cette évidence que Claudel a vécue, que Dieu est présent dans ma vie et qu'il m'invite à entrer dans la sienne.

Que dire aux personnes qui ont déjà vécu de nombreux Noëls, pour que celui que nous allons célébrer soit d'une grande nouveauté ?