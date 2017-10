Liturgie

Cette acclamation liturgique provient d'un rapprochement de deux passages bibliques. Le premier, qui affirme la triple sainteté de Dieu, se trouve en Isaïe et dans l’Apocalypse «Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire!» (Isaïe 6, 3, Apocalypse 4, 8). Dans les deux cas, c’est au cours d’une vision céleste grandiose que le témoin, ici Isaïe, là Jean, entend les anges invoquer le Dieu trois fois saint. Cette triple acclamation – qui équivaut à un superlatif absolu – faisait partie de la liturgie juive du Sabbat à l’époque de Jésus.

Le Sanctus, lui, rapproche cette invocation de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Jésus, rapportent les évangélistes, est monté sur un ânon et la foule l’acclame avec des palmes en chantant «Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!» (Matthieu 21,9 ; Marc 11, 9 ; Luc 19, 38 ; Jean 12, 13). Là aussi il y a une allusion forte à une fête juive, vraisemblablement celle de Soukkot.

Du coup, entre références bibliques et relectures symboliques, il est difficile de savoir ce qui s’est vraiment passé à Jérusalem ce jour-là. Mais il n’est pas interdit de penser que la foule – la même qui, manipulée par les sadducéens, demandera quelques heures plus tard la tête de Jésus – n’ait commencé par acclamer ce Jésus qui guérissait les malades, chassait les démons et rendait leur dignité aux pauvres et aux petits. Il est d’ailleurs bien possible que ce soit cette acclamation qui ait incité les autorités à agir. C’était sans doute des applaudissements, peut-être même une haie d’honneur. En tous les cas une marque de louange, de reconnaissance et de joie.

Au cours des premiers siècles de l’Église, la liturgie a rapproché ces deux acclamations, proclamant ainsi la divinité de Jésus et ce au coeur d’une affirmation trinitaire. Ce qui fait de cette acclamation, aujourd’hui encore, une action liturgique majeure.

Jean-Pierre Rosa