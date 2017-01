Contexte historique du protestantisme

Protestants

Des historiens modernes ont montré que, dès le XIVe siècle, les chrétiens tentent de répondre à leurs angoisses religieuses par différentes pratiques populaires (culte des saints et de la Vierge, vénération des reliques, achat d’indulgences, etc).

A cette époque-là, il existe un fort courant anticlérical depuis la fin du Moyen Âge, lequel a été provoqué par la cupidité des moines, le cumul des bénéfices, la vie de plus en plus mondaine du haut clergé, le train scandaleux de la cour romaine, bref les attitudes peu « catholiques » des représentants du clergé. Inévitablement, entre le clergé et les fidèles, un abîme se crée.

D’autres historiens insisteront plus sur l’épanouissement d’idées nouvelles qui caractérisent la Renaissance : retour aux sources de la philosophie et de la culture antique, retour aux sources du christianisme, humanisme, qui composent le terreau sur lequel a pu se développer le protestantisme.

D’ailleurs, l’invention et le développement de l’imprimerie à la même époque a permis la diffusion de la bible et la publication d’ouvrages qui critiquent le catholicisme. Les idées de la Réforme se sont donc très rapidement diffusées.

Tout commence lorsque, en 1515, une campagne d’indulgences s’ouvre pour la construction de la basilique de Saint-Pierre de Rome. Le 31 octobre 1517, Luther adresse à l’archevêque de Mayence et appose sur la porte de la chapelle de l’université de Wittenberg 95 thèses pour protester contre le trafic des indulgences. Les 95 thèses sont imprimées dans tout l’Empire et elles connaissent un très grand succès même si l’ouvrage est fortement critiqué par la hiérarchie catholique et les théologiens. Entre 1517 et 1520, près de 300 000 exemplaires des écrits de Luther sont publiés.

On estime que jusqu’au milieu du XVIe siècle, il est l’auteur le plus lu en Europe. On comprend aisément pourquoi il considérait l’imprimerie comme « le plus grand et le plus extrême acte de la grâce divine par lequel se propage l’influence de l’Évangile ».

