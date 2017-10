Les protestants ont-ils des saints ?

Sainteté

Les protestants qualifient de "saints" des personnes vivantes et non des morts. Publié le 18 octobre 2017.

Oui, les protestants parlent des saints, mais pas de la même manière que les catholiques. Un saint, selon ce qu’en dit saint Paul, c’est quelqu’un qui s’est laissé mettre à part par Dieu. Il appartient au monde des vivants, et non à celui des morts. Les protestants mettent l’accent sur la sanctification personnelle : chacun, par ses choix quotidiens (solidarité, préservation de la création, accueil des migrants, éthique affective et sexuelle, etc.), manifeste l’amour du Christ pour le monde.

Les protestants se refusent à créer ce qu’ils voient comme une catégorie de super-chrétiens entre Dieu et les hommes. Ils considèrent qu’il y a dans le culte des saints un risque de détourner le croyant du seul Christ, voire de verser dans une forme d’idolâtrie.

Ils reconnaissent dans les personnalités de saint Ignace de Loyola, de François d’Assise, de Martin Luther King de formidables témoins de foi par leur expérience et leur engagement ; mais un protestant ne les priera pas : les morts sont morts et ressusciteront le dernier jour (Jean 11, 23-24). Ils s’inscrivent dans une «communion des saints» qui n’est autre, pour un chrétien issu de la Réforme, que la succession des générations de chrétiens qui sont devenus, pour tous, une source d’inspiration mais pas de vénération. Tous seront réunis lors du Banquet de la fin des temps, mais pas avant.

Gilles Donada, avec le pasteur Gilles Boucomont, de l’Église protestante unie de Belleville (Paris).