Marcher

Les Bachianas brasileiras n° 5 du compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos, légères et nostalgiques, viennent clore cette semaine de marche musicale.

Le chemin s’achève. Une vague nostalgie saisit le marcheur que traduit si bien cet aria de Villa-Lobos. Le piano et la voix l'accompagnent au soleil couchant. Tout ce chemin parcouru. Toutes ces rencontres. Ces moments de découragement et d’exultation. Quelle richesse ! Quelle profondeur ! Quelle simplicité ! Quelle vie ! Et maintenant, il va falloir rentrer, retrouver son quotidien. Transformé de l’intérieur par cette expérience.

Alors le pèlerin retourne sur le chemin qui l’a porté pendant tous ces kilomètres. Il pose ses pieds sur cette terre et ces cailloux avec douceur et gratitude. Il tourne sur lui-même pour contempler le paysage alentour. Il respire profondément ce parfum de liberté qui l’a habité. La vibration de la route ne le quittera plus. Une jour prochain, il y retournera. Il en a la certitude. Il peut reprendre sa route. En paix.

Bachianas brasileiras No. 5, W390 : I. Aria (Cantilena) Compositeur : Villa-Lobos. Interprètes : Anne Magouët et Nathalie Darche. Retrouvez-le dans l'album : Méditation piano et voix. ADF Bayard Musique.

La parole du jour

"Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu ; si tu vas au fond de toi-même, tu trouves Dieu lui-même." (Madeleine Delbrêl)

Gilles Donada