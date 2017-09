Prier avec la Parole en octobre

En Famille

L’intention de d'octobre 2017 est : "Prions pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l'édification du bien commun."

Chaque mois, le pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de l’Église. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Chant

Si tu dénoues les liens de servitude ( G 212 ) ou Peuple d’un Dieu qui est justice ( KP 19-93-1 )

Temps de la Parole

Pour prier cette intention, nous pouvons le faire à partir de la parabole des ouvriers de la onzième heure. Appliquée au monde du travail, cette parabole nous invite à entrer dans la justice de Dieu, qui n’est pas forcément celle des hommes :dans le monde de Dieu, il y a de la place pour chacun, du travail pour chacun, du respect pour chacun.

Lire la Parole : Les ouvriers de la onzième heure – Mt 20, 1-16

Entrer dans la Parole

Je me mets en présence de Dieu et je lui demande son Esprit Saint.

Je demande la grâce de sortir de moi-même pour voir le monde du travail avec ses propres yeux…

1– Sortir

"Le Royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne…"

Le maître dont il est question sort par 4 fois : de la pointe du jour au coucher du soleil, il sort pour appeler à sa vigne, et il n’a de cesse de donner du travail à chacun. Il ne reste pas chez lui à attendre que les ouvriers viennent chercher du travail, il sort pour leur en proposer.

Seigneur, aide-moi à sortir de moi face au monde du travail, à sortir de mon indifférence, ou de mon égoïsme, pour être davantage conscient des droits des travailleurs, et de ceux des chômeurs, et les défendre.

2– La vigne

"Il les envoya à sa vigne… Sorti vers la troisième… la sixième… la neuvième… la onzième heure, il leur dit : « Allez vous aussi à ma vigne »"…

Je peux voir cette vigne où les ouvriers s’activent. Elle est le symbole de notre monde, dans lequel chacun est invité à prendre sa part de responsabilité et de travail : il y a ceux qui sont là depuis le lever du jour, appelés dès la première heure, et ceux qui arrivent au fil de la journée, dont on nous dit qu’ils sont «sans travail», parce que personne ne les a embauchés.

Seigneur, je suis moi-même dans cette vigne du monde… avec un bon travail depuis toujours ou une bonne retraite ? dans une situation précaire ? au chômage ?

Quelle part puis-je prendre dans cette vigne pour l’édification du bien commun ?

3– Un monde nouveau

"Remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers… Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers."

Ce maître de maison est vraiment étonnant ! Il renverse les valeurs et c’est un monde nouveau qu’il veut instaurer… Il se place dans une logique de relation, de fraternité, et non d’argent et de profit.

Seigneur, ouvre mes yeux et mon cœur pour que j’entre dans ta logique d’amour. Que ton Esprit Saint me souffle les actions à entreprendre autour de moi, même modestes, pour que chacun ait la possibilité de contribuer par son travail à la construction de ce monde nouveau

Cœur à cœur avec le Seigneur

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, demande, questionnement…).

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.

On termine par un Notre Père.