Prier en famille en octobre

En Famille

Le Pape nous invite à prier pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres : à méditer et prier en famille. A diffuser dans votre paroisse, aumônerie,... avec l e Réseau mondial de prière du pape .

Intention du pape : "Prions pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de contribuer à l'édification du bien commun."

"Jésus, nous te prions pour ceux qui n'ont pas de travail. Qu'il y ait des personnes qui viennent les aider et les encourager à en trouver un. Qu’ils puissent trouver un métier qui leur plaise et qu’ils disent oui pour l'accepter.

Jésus, nous te prions aussi pour que les chefs, au travail, soient plus gentils avec ceux qui travaillent et qu'ils les payent bien. Nous te demandons que les lois changent et que personne ne soit exclu.

Merci Jésus, tu es toujours avec nous."

Clémence et Jeanne 7 ans.